Moto3: Stefano Nepa, dal trionfo di Imola al Mondiale.

Dopo la doppia vittoria all’ELF CIV, debutta ad Assen come pilota permanente al mondiale moto3

7 giorni fa, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Stefano Nepa, 16 anni di Cologna Spiaggia, è stato l’assoluto dominatore della categoria Moto3, facendo registrare il sabato, la pole record e la vittoria in solitaria in gara1 e replicando una doppietta in gara2 la domenica, siglando anche il nuovo giro record del circuito romagnolo 1:58:440.

Tali risultati gli hanno permesso anche di guadagnare la seconda posizione in campionato, a soli 10 punti dall’attuale leader, nonostante abbia saltato 2 gare ad inizio stagione per infortunio.

Un periodo di strepitosa forma, confermato già 2 settimane prima in Spagna, dove nel GP di Catalunya del Mondiale Junior Moto3, era riuscito ad ottenere un 5° e 7° posto a pochi decimi dal vincitore.

Prestazioni che non sono passate inosservate, tanto da meritare il passaggio permanente al motomondiale nel Team CIP – GreenPower in sella ad una KTM già dal GP d’Olanda ad Assen tenutosi lo scorso weekend.

«Sto vivendo un periodo molto positivo – dichiara il giovane motociclista abruzzese -. Questa stagione era iniziata nel peggiore dei modi con il brutto incidente ad Estoril, ma poi dopo i buoni risultati al CEV e soprattutto al CIV, sono molto felice che il Team CIP-GreenPower mi abbia dato questa grande opportunità. Il debutto ad Assen è stato abbastanza difficile, la moto3 è molto competitiva e per me era tutto nuovo, circuito, moto e team. Ci siamo posti come obiettivo quello di migliorare turno per turno e penso ci siamo riusciti. Nel warmup sono arrivato ad accumulare un gap di soli 1,2 sec dalla pole e 0,5 dalla top 10 . In gara ho avuto qualche difficoltà in più, ma sono fiducioso che come primo weekend abbiamo messo le basi per avere maggio feeling nei prossimi appuntamenti.»

Nepa disputerà le prossime 11 prove del Campionato del Mondo Moto3 dove il prossimo appuntamento sarà al Sachsering per il GP di Germania fra 2 settimane.

Il biker fa parte di un progetto a lungo termine con il Team CIP – Greenpower ed è stata definita un’opzione di rinnovo per il 2019 che si potrebbe esercitare già nel prossimo mese.

Prima della chiamata al mondiale, stava disputando in parallelo 2 differenti campionati, il CEV Mondiale Junior Moto3 ed il Campionato Italiano, ottenendo ottimi risultati sempre in crescendo.

I piani futuri daranno naturalmente priorità al calendario del motomondiale, ma non si esclude l’eventuale partecipazione a qualche prova del CIV o CEV, in date non concomitanti con quelle del mondiale.