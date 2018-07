Inizio di settimana con il bel tempo ma anche con annuvolamenti nel pomeriggio-sera.

La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che, in questi ultimi giorni, ha favorito un deciso aumento delle temperature e un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche se sull’arco alpino giungono masse d’aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno episodi di instabilità, in estensione verso le aree di pianura. L’azione dell’alta pressione ha determinato, inoltre, l’arrivo di polvere/sabbia in sospensione in quota su gran parte delle regioni centro-meridionali e, nelle prossime ore, non si escludono annuvolamenti sulle regioni tirreniche, localmente associati a deboli precipitazioni, specie nel pomeriggio, mentre occasionalmente masse d’aria umida potranno localmente spingersi verso l’Appennino centro-settentrionale, favorendo lo sviluppo di addensamenti consistenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio-sera. Si tratta di una possibilità da non escludere del tutto, mentre sul settore adriatico è previsto un ulteriore aumento dei tassi di umidità nei prossimi giorni, a causa della persistenza dell’alta pressione che, tuttavia, potrebbe attenuarsi a partire da metà settimana, favorendo l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica capaci di provocare fenomeni di instabilità lungo la catena appenninica e sul settore adriatico: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino lungo la fascia costiera e banchi di nebbia sulle zone collinari, in diradamento nel corso della mattinata. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso, anche se la presenza di polvere/sabbia africana in sospensione in quota potrà conferire al cielo una colorazione biancastra; tra il pomeriggio e la serata saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, occasionalmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nella giornata di martedì, tuttavia non si escludono addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, localmente associati a precipitazioni.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali, con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera, specie durante le ore centrali della giornata.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)