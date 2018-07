Incidente moto, identificata auto pirata

Auto pirata, identificata e denunciata l’automobilista coinvolto nell’incidente in cui un ha perso la vita un centauto campano.

A seguito dell’incidente stradale della settimana scorsa nel Comune di Carsoli, lungo la Strada Statale 5 quater al km 4,900, in prossimità del bivio per la frazione Tufo, in cui era rimasto coinvolto un motoveicolo, il cui conducente Antonio Cusano, classe 83 di Benevento, dopo essere stato soccorso e trasportato presso l’Ospedale Civile di L’Aquila, a causa delle lesioni riportate, decedeva alle 18.30 circa dello stesso giorno, i militari della Stazione di Carsoli hanno avviato serrate indagini al fine di rintracciare l’auto pirata, che con l’impatto aveva riportato alcuni danni alla carrozzeria.

Le indagini dei carabinieri e l’identificazione dell’auto pirata.

Grazie alle testimonianze di alcuni astanti e delle informazioni assunte dai militari operanti, durante la scorsa notte, in Pescorocchiano (RI) è stata rintracciata l’autovettura coinvolta nel sinistro stradale, che effettivamente riporta danni sulla fiancata sinistra (tra cui lo specchietto retrovisore mancante) compatibili con la ricostruzione dell’incidente operata dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tagliacozzo. I militari hanno quindi proceduto ad identificare l’intestataria del veicolo Ford Fiesta e a denunciarla in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avezzano poiché ritenuta responsabile del reato di omissione di soccorso. Nella giornata di oggi la Procura di Avezzano provvederà anche al conferimento d’incarico ad un medico legale per il successivo esame autoptico.