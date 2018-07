Incendi boschivi, stanziati 1mln e 700mila euro

Approvata a maggioranza la legge (presentata a firma dei consiglieri Di Nicola, Mazzocca, Pietrucci) per le disposizioni urgenti di protezione civile e per il sostegno finanziario delle attività anti incendio boschivo.

Un milione 700mila euro supplementari per garantire gli oneri delle attività anti incendio boschivo.

La misura finanziaria è stata approvata oggi dal Consiglio regionale, accogliendo una proposta presentata dai consiglieri Pierpaolo Pietrucci, Maurizio Di Nicola e Mario Mazzocca, contenuta nel progetto di legge numero 479.

La necessità della disposizione nasce da quando le Regioni per le attività di spegnimento incendi boschivi possono avvalersi esclusivamente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in luogo dell’ex Corpo Forestale dello Stato, con una forte diminuzione di personale e mezzi.

Con lo stanziamento di fondi si permette un migliore e adeguato impiego di personale e mezzi alla Protezione civile regionale quale struttura competente di coordinamento delle attività anti incendio boschivo.

Spiega Pietrucci: “Ringrazio i colleghi per l’azione sinergica, segno della consapevolezza dell’urgenza del problema, oltre al direttore, ai dirigenti e a tutta la struttura per la professionalità dimostrata in questi anni. Ormai è prossima la stagione a rischio incendi nelle zone di pregio della nostra regione, in particolar modo le aree interne. Con l’assegnazione di risorse approvate oggi dal Consiglio è garantita una attività di contrasto più efficace e attrezzata”.