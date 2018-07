A25, Controlli straordinari Polizia Stradale

Polizia di Stato: controlli straordinari per il contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Prosegue l’impegno della Polizia Stradale in questa provincia per la verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti e per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 giugno, l’attività di controllo si è concentrata nell’area di Avezzano con particolare riguardo alle direttrici d’ingresso in autostrada A/25.

Gli operatori in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano hanno contestato 14 violazioni per infrazione dell’articolo 186 del Codice della Strada, ritirando altrettante patenti di guida e deferendo alla competente Autorità Giudiziaria 4 conducenti.

Complessivamente sono state elevate 34 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada e controllati oltre 113 veicoli e relativi conducenti.

I servizi specifici, inseriti in un più ampio contesto di prevenzione coordinato a livello centrale dal Servizio Polizia Stradale del Dipartimento della P.S e dal Compartimento Polizia Stradale per l’Abruzzo e il Molise, proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo primario di prevenire le condotte di guida più pericolose, che spesso sono causa anche di incidenti stradali con esiti gravissimi.