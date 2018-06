Carabinieri, saluto di commiato del colonnello Antonio Servedio, trasferito a Roma. Al suo posto il colonnello Nazareno Santantonio.

Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila, Colonnello Antonio Servedio ha salutato i militari dipendenti, in vista del suo imminente trasferimento a Roma, a margine di un alzabandiera solenne, presieduto dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” – Gen.B. Michele Sirimarco, presso il Comando di via Beato Cesidio. Alla cerimonia solenne erano presenti tutti gli Ufficiali, il personale dei reparti dipendenti, delle Organizzazioni Speciali presenti in L’Aquila, alcuni rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri della provincia e gli organi della rappresentanza militare.

Il saluto del colonnello Servedio.

Il Comandante ha espresso la sua riconoscenza a tutti i Carabinieri della provincia per l’impegno profuso, dicendosi orgoglioso per il livello di efficienza raggiunto, sia per i risultati conseguiti che per la convinta azione di supporto in favore della comunità in cui operano. Da lunedì 2 luglio 2018, il Colonnello Servedio assumerà l’incarico di Direttore della III Divisione del Servizio per le Relazioni Internazionali dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Ministero dell’Interno in Roma. Al suo posto subentrerà il Col. Nazareno Santantonio, proveniente dalla Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma, a cui il Col. Servedio ha formulato gli auguri di buon lavoro.