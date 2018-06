Passaggio a livello, sbarra a terra e traffico in tilt

Treno fermo e traffico in tilt questa mattina sulla statale 17, nei pressi del passaggio a livello nella zona est dell’Aquila, a causa di una delle sbarre cadute a terra.

Per cause ancora ignote, è finita a terra una delle sbarre che chiudono il passaggio a livello sulla statale 17, nella zona est dell’Aquila. Per questo, il treno in arrivo ha dovuto fermare la sua corsa, in attesa che gli operatori delle ferrovie sistemassero il problema. Intanto le auto, a velocità ridotta, hanno attraversato le rotaie a pochi metri dal treno fermo.

Nessun pericolo, comunque, per le auto in transito, in quanto nel caso di caduta di una delle barriere – spiegano al Capoluogo.it dalle Ferrovie – è immadiata la segnalazione elettrica al treno che naturalmente si ferma prima per mettere in sicurezza eventuali auto in transito. E probabilmente proprio una manovra azzardata di un mezzo su gomma ha causato la caduta della barriera e l’interruzione del traffico ferroviario.

A causa dei rallentamenti dovuti alla particolare situazione, per diversi minuti il traffico è rimasto bloccato. Tempestivo l’intervento degli operai che hanno rimesso in piedi la sbarra, consentendo al traffico di tornare alla normalità.