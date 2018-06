Muore in incidente in moto, caccia al pirata

Grave incidente tra Carsoli e Sante Marie, motociclista muore a seguito di un incidente con un’auto che non si ferma. É caccia al pirata della strada.

È avvenuto nel primo pomeriggio di ieri l’incidente stradale che ha coinvolto Antonio Cusano, 35 enne di Benevento, che è finito fuoristrada con la sua moto, mentre percorreva la strada tra Carsoli e Sante Marie. Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimanto presso l’ospedale dell’Aquila, dove purtroppo è morto.

Incidente in moto, si cerca l’auto pirata.

Secondo le prime ricostruzioni, la moto sarebbe finita fuori strada a seguito dello scontro con un’auto. Il conducente, però, non si sarebbe fermato. Sono in corso le indagini per identificare il conducente dell’auto pirata.