Tonelli confermato presidente TUA

Incontro per l’illustrazione del Bilancio di esercizio 2017, D’Alfonso conferma Tonelli alla presidenza TUA.

«TUA è un’azienda che punta al miglioramento continuo e lo scorso anno ha assunto 51 addetti». Come riferisce l’Ansa, lo ha detto il presidente di TUA, Tullio Tonelli, che ha esposto i dati significativi del bilancio di esercizio per il 2017. «Puntiamo a migliorare la qualità dei servizi offerti – spiega Tonelli – ottimizzando le risorse e razionalizzando le procedure aziendali. Il contesto del 2017 non è stato favorevole alle imprese di trasporto pubblico ma, quelli che potevano essere gli ostacoli di natura economica, li abbiamo considerati un’opportunità: siamo riusciti così ad assicurare il 65% del trasporto pubblico in Abruzzo creando occupazione».

Tonelli confermato presidente, D’Alfonso: «Gestione valida».

Durante la conferenza stampa il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, ha confermato Tonelli alla presidenza di TUA: «I numeri di questo bilancio – ha commentato D’Alfonso – ci descrivono una gestione valida. Sono soddisfatto del lavoro svolto da Tonelli che ha ereditato la buona gestione del suo predecessore Luciano D’Amico».