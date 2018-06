Suore Celestine: dal Lions Club a L’Aquila un pianoforte per la missione nelle Filippine.

Anche un pianoforte può alleviare le tante sofferenze.

Una delegazione del Lions Club L’Aquila Host, guidata dal presidente Angelo Cora e dal futuro vicepresidente Duilio Chilante, stamane ha portato alla Suore celestine del monastero di clausura di San Basilio un piccolo grande contributo per poter acquistare un pianoforte per la missione, intitolata a Papa Celestino V, nelle Filippine.

Un pianoforte da destinare, come era stato segnalato dalle Suore, per consentire ai bambini che frequentano la missione di imparare a suonare ed alleviare, così, anche con la musica le loro quotidiane sofferenze, ma anche per accompagnare le funzioni religiose.

Calorosa l’accoglienza delle Suore, guidate dalla Badessa suor Margherita e dall’infaticabile suor Germana.