Sportello Tributi a Sassa e Paganica

Sportello Informativo sui Tributi a Sassa e Paganica

I Settori “Politiche del Cittadino e Personale” ed “Equità Tributaria” rendono noto che da lunedì 2 luglio, in attuazione del progetto intersettoriale “Delegazione amica”, sarà attivo nelle delegazioni di Sassa e Paganica uno sportello informativo in materia di tributi, con lo scopo di fornire ai cittadini-utenti delle frazioni tutte le informazioni e i principali servizi in materia di tributi locali gestiti dall’ente (ex ICI, IMU, TASI, ex TARSU, ex TARES, TARI).

In particolare, a settimane alterne, in ciascuna delegazione verranno garantiti i servizi relativi alle imposte sulla casa (ex ICI, IMU, TASI) e alle tasse sui rifiuti (ex TARSU, ex TARES, TARI).

I cittadini potranno ottenere in questi front-office periferici le medesime informazioni e gli stessi servizi forniti dagli uffici centrali.

Il servizio sarà attivo:

– per la delegazione di Sassa tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 a partire da mercoledì 4 luglio

– per la delegazione di Paganica tutti i giovedì dalle 9 alle 12 a partire da giovedì 5 luglio