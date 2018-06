Romano, quali assunzioni a tempo determinato?

«Sono incredibili le dichiarazioni del Sindaco Pierluigi Biondi, rilasciate ieri in un’intervista ad un anno dall’insediamento e ribadite in un’altra a margine della visita in città del Ministro Vacca.»

Paolo Romano ed Elia Serpetti, rispettivamente Capogruppo e Consigliere di Passo Possibile, intervengono sulle dichiarazioni del Sindaco Pierluigi Biondi su Abruzzo Engineering.

«Sembrerebbe che il Sindaco sia riuscito in un’altra grande operazione, quella di ottenere, lui, economie dal plafond di Abruzzo Engineering da utilizzare per l’assunzione di dodici professionisti a tempo determinato nell’ambito della ricostruzione pubblica. Pur essendo chiaramente concordi nel dare una vera accelerazione alla ricostruzione degli edifici pubblici, non possiamo non nutrire dubbi sulla fattibilità del percorso che si vuole utilizzare anzi, credo che anche questa volta ci si trovi dinanzi all’ennesimo annuncio roboante privo di una fattibilità consequenziale.»

«Infatti corre l’obbligo ricordare a Biondi che Abruzzo Engineering è una società in house della Regione Abruzzo e che in virtù della delibera di Giunta regionale n.435/2016 l’unico organo di supporto alla ricostruzione è solo Abruzzo Engineering tramite fondi della Cipe 113/2015, almeno fino al 31 dicembre 2018; a meno che non si voglia pensare che con le prossime elezioni regionali e la prossima Giunta si punti a riformulare i termini della convenzione stessa.»

«Il Sindaco non può creare alcun percorso parallelo con il solo fine di aprire l’ennesima stagione delle assunzioni a tempo determinato. Non fu proprio lui che per difendersi dalle accuse mosse dal nostro gruppo sul ritiro del bando sulla Polizia Municipale, dichiarò che l’Amministrazione non intende incrementare contratti a tempo determinato in virtù di una bizzarra lotta al precariato?»

«Se Biondi ha necessità di un incremento nelle risorse umane da dedicare alla ricostruzione basta aumentare nuovamente le unità di personale della convenzione tra Comune dell’Aquila, Abruzzo Engineering e Regione Abruzzo senza attribuirsi meriti prima per aver ridotto la convenzione e poi per un fantomatico trasferimento che la Regione stessa è impossibilitata a fare.»

«Si rischia tra l’altro non solo di ridurre ulteriormente la convenzione con Abruzzo Engineering, ma anche di non poter utilizzare le economie derivate a solo detrimento della ricostruzione aquilana anche perché le stesse dovranno essere utilizzate e rendicontate entro l’anno corrente: come può pensare Biondi di aprire ed espletare il bando in tempi utili da non dover perdere le risorse?»