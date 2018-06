Prete contro il ministro, ‘Salvini come Hitler’

Balza agli onori della cronaca nazionale don Aldo Antonelli, sacerdote di Avezzano, per le sue invettive contro il ministro e vice premier Matteo Salvini.

Da Facebook alla Zanzara di Radio24, la crociata di don Aldo Antonelli, prete di Avezzano, sale di livello. Attacco frontale a Matteo Salvini: «Dice le stesse cose di Hitler». Inevitabile la polemica.

Il prete contro Salvini: «Per me è un fascista e un razzista».

Come riporta Il Centro, duro intervento del sacerdote di Avezzano contro il ministro dell’Interno: «Per me è un fascista e un razzista, dice più o meno le stesse cose di Hitler.[…] Hitler odiava gli ebrei, Salvini odia i musulmani. Hitler odiava gli omosessuali come Salvini. Hitler pensava che i rom fossero il problema della Germania, mentre oggi il ministro dell’Interno pensa che i rom siano il problema dell’Italia. […] Ricordatevi che Salvini è partito con la Lega Nord contro il Sud, poi è passato allo slogan gli italiani prima di tutto» e ancora tanto altro.

Parole che hanno già suscitato reazioni e polemiche.