L’Aquila, sei nuove aperture e altre imminenti

Sei nuove aperture, tutte nel giro di pochi metri, e altre imminenti: c’è chi inaugura nuove attività e chi ritorna nel centro storico di L’Aquila.

Tra i cantieri ancora attivi ecco che la città prende forma. Da Piazzetta del Sole che si fa bella, a corso Umberto con nuovi e ampi locali, fino alla fontana Luminosa.

Dopo nove anni, con la ricostruzione che avanza, non abbiamo mai visto L’Aquila più bella di così.

La città, fresca dell’inaugurazione dell’Emiciclo alla villa comunale, è pronta ad ospirate nuovi inquilini.

Wooden Food & Drink a piazza Palazzo, il locale diffuso I Due Magi a piazza Duomo, l’Hotel L’Aquila e il ristorante Giorgione di Giorgio Dioletta su corso Vittorio Emanuele, Morrison wine&cocktail su via dei Sali di Adolfo Bonura e Raffaele Petronca, sono le recentissime aperture dei giorni scorsi.

Così rivive piazzetta del Sole

C’è poi chi raddoppia con le inaugurazioni. E’ il caso di Gianluca Strinella titolare di Hysteria salad&pizza a piazzetta del Sole che da questa sera esporrà una istallazione in memoria della vita nelle piazzette del centro storico: “Un altro segnale importane della rinascita della vita sociale e di riqualificazione di una delle piazzette piu’ caratteristiche del Capoluogo.

Ritorni e nuove aperture

“Ragazzi,stiamo tornandoooooo!!!! Ci siamo quasi, può iniziare il countdown! La ricetta “Irish pub di Via Sassa” sarà sempre la stessa ma con qualche novità! Vi aspettoooo” – l’annuncio del Silvestro’s IRISH PUB di via Sassa che regala un salto nel passato alla vecchia generazione.

Comunemente conosciuto, ante terremoto, come “l’Irish piccolo” torna “per restituire alla città un pezzettino di cuore”.Un locale storico della città di L’Aquila, uno dei pochi che sta tornando dove tutto si è fermato. Su via Sassa ci sono ancora le impalcature su piazza San Biagio e sul palazzo che ospitava la scuola media. Ma l’Irish avrà altri due vicini di casa: href=”//www.ilcapoluogo.it/2012/07/23/la-movida-torna-a-via-sassa/”>Sud, cantina Pensatoio e Sweet Home.

Lascia il centro commerciale e torna G Boutique in centro, negozio che ricorderete su via Verdi prima del terremoto.

Anche i giovanissimi di MaDo moda giovane cominceranno a breve la loro avventura in centro storico.