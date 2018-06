Comune, Chiusura Sportello il 2 luglio

Chiusura dello Sportello Unificato di via Roma n.207/A nella giornata del 2 Luglio.

Lo Sportello Unificato del Comune dell’Aquila, situato negli Uffici di via Roma 207/A, resterà chiuso nella giornata di lunedì 2 luglio.

La chiusura si è resa necessaria per consentire il trasferimento degli Uffici del Settore “Politiche per il Benessere della Persona” dalla precedente sede di Via Rocco Carabba 6 nei locali di viale Aldo Moro 30.

«Con decorrenza da martedì 3 luglio – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Francesco Cristiano Bignotti – lo Sportello Unificato riprenderà regolarmente le attività nei locali in fase di allestimento, ubicati al piano terra della nuova sede di viale Aldo Moro. Per tale ragione la scadenza relativa alle richieste di cambio alloggio, relativamente agli immobili del Progetto Case e dei Map, fissata al 30 giugno, è differita a martedì 3 luglio, per la sola ipotesi di consegna a mano della richiesta, restando invece confermata la precedente scadenza del 30 giugno per l’invio della menzionata istanza a mezzo del servizio postale.»