Vacca a L’Aquila, ‘Programmiamo la fine della ricostruzione’

“Siamo qui per programmare la chiusura della ricostruzione” – così il sottosegretario pentastellato Gianluca Vacca oggi a L’Aquila.

Una visita programmata nei giorni scorsi per fare il punto sullo stato della ricostruzione. Davanti alla basilica di San Bernardino da Siena, il sindaco Pierluigi Biondi e il prefetto Giuseppe Linardi, hanno atteso il deputato per la sua prima visita ufficiale in vesta da Sottosegretario.

“Siamo qui per dimostrare la vicinanza del Ministero e del Governo a L’Aquila e per verificare lo stato dei lavori post sisma: è arrivato il momento in cui bisogna programmare la fine della ricostruzione e avviare una nuova fase del territorio”- ha dichiarato Vacca.

Al senato le novità sul Decreto Terremoto

La visita del sottosegretario si svolge nello stesso giorno in cui al Senato si discute il Decreto Terremoto: “E’ un decreto che arriva da Governo precedente, ma ci saranno delle novità sulla ricostruzione delle chiese, delle modifiche sulla ricostruzione privata spesso bloccata. C’è tanto da fare, siamo qui per velocizzare la ricostruzione e portare a termine questa fase”.

Biondi: La ricostruzione ha bisogno di sostegno

“Ringrazio il sottosegretario Gianluca Vacca – ha dichiarato il sindaco Biondi – per aver accolto il mio invito all’Aquila. È importante che un alto esponente del governo, espressione del territorio abruzzese, dimostri interesse e vicinanza alla città capoluogo di regione. Si tratta di una visita programmata con modalità e finalità ispirate a concretezza e operatività. La ricostruzione, in particolare quella pubblica e monumentale, ha bisogno di sostegno e semplificazioni che mi auguro possano arrivare con il nuovo esecutivo nazionale”.

La visita, incontri e sopralluoghi

Un incontro in forma privata con il primo cittadino, e un altro con la soprintendente per l’Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Aquila e del cratere Alessandra Vittorini, il segretario regionale ai Beni culturali per l’Abruzzo Stefano D’Amico e la direttrice del Polo museale d’Abruzzo Lucia Arbace.

La visita del sottosegretario prosegue con un sopralluogo nel centro storico nella basilica di San Bernardino da Siena, palazzo Ardinghelli, teatro San Filippo, piazza Duomo e chiesa di Santa Maria del Suffragio.