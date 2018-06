Prosegue il tempo incerto sulla nostra penisola con tempo instabile anche in Abruzzo.

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di impulsi di aria fresca ed instabile che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni, a causa della presenza di una vasta circolazione depressionaria in azione sui vicini Balcani, che favorisce l’arrivo di masse d’aria fresca a cui sono associati annuvolamenti e precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Rovesci notturni hanno interessato la nostra regione, in particolare il settore orientale e costiero, tuttavia nelle prossime ore saranno ancora possibili annuvolamenti consistenti, specie lungo la fascia costiera e collinare, localmente associati a precipitazioni, anche a carattere temporalesco, mentre tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone alto collinari, montuose e sul settore occidentale con possibilità di temporali, in attenuazione in serata. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto nella seconda parte della giornata, ad iniziare dal settore occidentale e sulle zone montuose con rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata. Un graduale miglioramento è previsto a partire dalla seconda metà della giornata di sabato e, soprattutto, da domenica, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che favorirà anche un generale aumento delle temperature.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sulle zone alto collinari e montuose, dove non si escludono precipitazioni anche al mattino, mentre lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa saranno possibili rovesci al mattino, anche a carattere temporalesco, in attenuazione dalla tarda mattinata. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone interne e montuose, localmente associati a rovesci e temporali, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico; in serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità, tuttavia non si escludono nuovi addensamenti in nottata e nelle prime ore della giornata di venerdì, specie sul settore costiero.

Temperature: Generalmente stazionarie ma ancora al disotto delle medie stagionali.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con residui rinforzi nel corso della giornata, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso, localmente molto mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)