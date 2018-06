Completamente rinnovato il supermercato Coop del Torrione, da oggi il punto vendita apparirà in una veste tutta nuova per soddisfare al meglio i rinnovati bisogni dei soci e dei clienti.

Sono terminati ieri i lavori di ristrutturazione della Coop di L’Aquila-Torrione: a partire dalle 8,30 di oggi infatti coloro che si recheranno nel supermercato Coop, sito in Via Ettore Moschino, troveranno un punto vendita completamente rinnovato, più accogliente e funzionale, perfetto per la spesa di tutti i giorni ed in linea con le più moderne realtà della grande distribuzione.

Lo storico supermercato, che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività, dopo i lavori delle scorse settimane – volti a rendere più fruibile il punto vendita e più comoda e veloce la spesa – sarà in grado di soddisfare al meglio le accresciute esigenze dei soci Coop e dei clienti.

In occasione della ristrutturazione infatti sono stati rivisitati gli assortimenti per adeguarli alle nuove tendenze di consumo, come ad esempio la maggior attenzione alla salute e al territorio. Per questo è stata incrementata l’offerta di prodotti dedicati al benessere, biologici, vegani e free from, privi cioè di ingredienti specifici che per ragioni di salute o di gusto, vengono eliminati dall’alimentazione (lattosio, lievito, sale). Inoltre il rinnovato rapporto con il territorio e la continua ricerca e selezione di piccoli produttori di qualità permettono a Coop Centro Italia di offrire ai soci e clienti del punto vendita di Torrione prodotti della filiera abruzzese e tante specialità locali.

La ristrutturazione ha anche permesso di valorizzare maggiormente i prodotti freschi e freschissimi: la piazza dell’ortofrutta, con uno spazio interamente dedicato a frutta e verdura coltivata in Abruzzo; la gastronomia, con un più ampio assortimento di formaggi e salumi confezionati e tanti primi e secondi piatti caldi e freddi preparati dai nostri esperti gastronomi, il banco assistito delle carni, con una vasta offerta di prodotti provenienti da animali allevati senza l’uso di antibiotici, la pescheria con pesce proveniente dal Tirreno e dall’Adriatico e con una ricca proposta di sushi per tutti i gusti.

Novità anche nel reparto forneria, con dolci (con e senza glutine) realizzati freschi ogni giorno e nella cantina che ospita tante etichette del territorio e ottimi vini e birre da tutte le regioni d’Italia.

Per gli appassionati del pollice verde è disponibile un angolo dedicato a piante e fiori per arredare giardino, terrazzo e casa; per quest’ultima sono in vendita tanti accessori all’interno di un fornito angolo casalinghi che completa l’offerta di prodotti non alimentari insieme alla cartoleria ed al reparto libri.

Grazie ai lavori di ristrutturazione è stato possibile contenere al massimo l’impatto ambientale, con innovazioni strutturali e di macchinari come:

– l’illuminazione del punto vendita, attraverso lampade a led a bassissimo consumo energetico;

– l’utilizzo di gas refrigeranti di ultima generazione;

– il recupero del calore prodotto dagli impianti frigoriferi per produrre acqua calda sanitaria.

Dopo la ristrutturazione del punto vendita di Avezzano Via Vidimari, Coop Centro Italia continua ad investire nella provincia dell’Aquila per efficientare e migliorare la propria rete commerciale ed offrire un’esperienza di acquisto ancora più completa.