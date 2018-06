Concistoro, Petrocchi creato cardinale

L’arcivescovo dell’Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi, creato cardinale durante il Concistoro di oggi pomeriggio.

Si è svolto nel pomeriggio di oggi il quinto Concistoro presieduto da Papa Francesco per la creazione di 14 nuovi cardinali, tra cui l’arcivescovo dell’Aquila, monsignor Petrocchi.

Petrocchi cardinale, le parole del Papa.

«La loro provenienza – annunciava il Papa il 20 maggio scorso al termine del Regina Coeli di Pentecoste – esprime l’universalità della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra».

I cardinali che hanno ricevuto la porpora.

Tre gli italiani creati cardinali: oltre a De Donatis Vicario di Roma, ci sono Giovanni Angelo Becciu, Sostituto della Segreteria di Stato vaticana fino ad agosto, quando assumerà la guida della Congregazione per le cause dei santi, e Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila. Con loro, a ricevere la berretta cardinalizia, Luis Raphael I Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei, in Iraq; Luis Ladaria Ferrer, gesuita spagnolo, dal 1° luglio 2017 prefetto della Congregazione per la dottrina della fede; Konrad Krajewski, polacco, Elemosiniere pontificio; Joseph Coutts, arcivescovo di Karachi, in Pakistan; Antonio dos Santos Marto, vescovo di Leiria– Fatima, in Portogallo; Pedro Ricardo Barreto Jimeno, gesuita, arcivescovo di Huancayo, in Perù; Désiré Tsarahazana, arcivescovo di Toamasina, in Madagascar; Thomas Aquino Manyo Maeda, arcivescovo di Osaka, in Giappone. Tre gli ultraottantenni: Sergio Obeso Rivera, arcivescovo emerito di Xalapa, messicano; Toribio Ticona Porco, prelato emerito di Corocoro, boliviano; Aquilino Bocos Merino, claretiano spagnolo, l’unico non vescovo tra i nuovi cardinali.