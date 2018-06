Rincari pedaggi, incontro col Governo

Rincari dei pedaggi sulla A24 e A25, il governo si impegna a trovare una soluzione. Previsto incontro con il comitato dei Sindaci di Lazio ed Abruzzo.

I Sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati nella protesta contro i rincari dei pedaggi autostradali, rendono noto che nella giornata odierna, hanno ricevuto riscontro alla comunicazione inviata in data 21.06.2018 al Ministero dei Trasporti, con due note una a firma dello stesso Ministro, Sen. Danilo Toninelli e l’altra del Direttore Generale del Ministero, Dott. Vincenzo Cinelli. In queste note viene ribadita la volontà di trovare una soluzione definitiva al problema che ci vede impegnati in prima linea da mesi e, contemporaneamente, dal Ministro ci viene proposto un incontro da tenersi presso la sede del MIT in data 05.07.2018 alle ore 11:00.

Rincari pedaggi autostradali, manifestazione sospesa.

A detto incontro parteciperà una delegazione composta da sei sindaci, tre Laziali e tre Abruzzesi che, in rappresentanza di tutto il comitato dei Sindaci, reitererà le richieste già sottoposte al Ministero e volte a tutelare gli interessi dei cittadini e dei nostri territori. Nel valutare positivamente la disponibilità manifestata nelle suddette note, i Sindaci decidono di “sospendere” la manifestazione programmata per il giorno 27.06.2018, riservandosi all’esito dell’incontro del 5 luglio di riprendere l’attività di protesta e le azioni legali qualora le istanze proposte non dovessero essere accolte. I Sindaci, sin da ora, si danno appuntamento a Carsoli il giorno 03.07.2018, presso la sede del Comune, per programmare l’incontro che si terrà il giorno 05.07.2018.