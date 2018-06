Nuoto, Riccardo Olivieri in Azzurro

Riccardo Olivieri convocato per i Campionati Europei Juniores di nuoto per salvamento che si svolgeranno a Limerick in Irlanda.

Il diciassettenne aquilano Riccardo Olivieri, portacolori della 99 Sport L’Aquila e allenato dal tecnico federale Davide Ferrauto, convocato dal responsabile tecnico della Nazionale Italiana giovanile, Antonello Cano, per partecipare, dall’11 al 18 settembre prossimo, ai Campionati Europei Juniores di nuoto per salvamento che si svolgeranno ad Limerick in Irlanda .

Olivieri in Azzurro: «Grandi soddisfazioni per il nuoto aquilano».

Già vincitore di quattro medaglie, di cui un titolo nazionale nella gara 400 metri nel frangente, agli ultimi Campionati italiani di Riccione, il forte atleta aquilano ha avuto una crescita incredibile ottenendo tempi di livello internazionale che gli hanno aperto le porte azzurre della Nazionale e dei Campionati Europei Juniores. «È un momento di grandi soddisfazioni per il nuoto aquilano e abruzzese – sottolinea il presidente della 99 Sport L’Aquila, Daniele Chiaravalle – Infatti sono ben tre gli atleti della nostra Regione convocati in Azzurro per rappresentare l’Italia nella manifestazione giovanile più importante del nuoto continentale, appunto insieme a Riccardo sono stati convocati altri due atleti della società Teramana Interamnia Fitness, segno dell’ottimo lavoro di programmazione e soprattutto di cooperazione di idee e progetti , infatti le due associazioni da circa due anni collaborano in un progetto di formazione ed educazione allo sport chiamato Abruzzo4Future».

«È un sogno – aggiunge il direttore tecnico Davide Ferrauto – costruito tappa dopo tappa e che paga il lavoro svolto con grandissima serietà, dedizione, motivazione e passione da parte di tutto il Team della 99 Sport, ma soprattutto un giusto riconoscimento a Riccardo che quest’anno ha compiuto il salto di qualità, frutto di un grandissimo impegno e di una forte determinazione, anche grazie al lavoro dei tecnici Giulio Camilli , Sante Tarquini e Mirko del Vecchio».