L’Aquila brilla in Sardegna ed entra nella storia.

Nuovo Basket Aquilano: alle Finali Nazionali Under 14 i ragazzi hanno fatto entrare oggi L’Aquila, per la prima volta nella storia, tra le prime 8 d’Italia, accedendo ai quarti per il Titolo, tra i complimenti di tutti i numerosi addetti ai lavori.

Arriva da Cagliari, dalle Finali Nazionali Under 14, cui hanno accesso le 20 squadre vincitrici dei rispettivi campionati regionali, una soddisfazione storica per il movimento cestistica cittadino e per lo sport aquilano.

Con la vittoria di oggi contro Campobasso il Nuovo Basket Aquilano ha conquistato la terza vittoria su tre gare nel proprio girone di qualificazione, dopo quelle con Alghero e La Spezia, guadagnando con un turno di anticipo il passaggio ai quarti di finale, nelle prime otto d’Italia.

I ragazzi del club del PalaAngeli stanno stupendo tutti gli addetti ai lavori, con partite di grandissima intensità e orgoglio, e domani chiuderanno il girone con lo scontro diretto con l’altra formazione imbattuta come loro: la BSL Bologna, autentica corazzata e favorita numero uno per la conquista del tricolore.

Venerdì pomeriggio i quarti di finale.

La società di Roberto e Paolo Nardecchia è in campo in Sardegna con Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella, Andrea Miconi, Alessandro Baglioni, Emanuele Canossi, Luca Caldarelli, Alessandro Bologna ed Alessandro Serani.