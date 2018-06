L’Aquila, visita del sottosegretario Mibact

Il sottosegretario al Mibact Gianluca Vacca sarà in visita all’Aquila. Sopralluoghi in centro storico.

É prevista per la giornata di domani, giovedì 28 giugno, la visita a L’Aquila del sottosegretario Mibact Gianluca Vacca. Ad accoglierlo all’arrivo, alle ore 10.15, davanti alla basilica di San Bernardino da Siena, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il prefetto Giuseppe Linardi. Subito dopo, a palazzo Fibbioni, il sottosegretario terrà un incontro, in forma privata, con il primo cittadino, e, a seguire, un secondo incontro, sempre in forma privata, cui prenderanno parte anche la soprintendente per l’Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Aquila e del cratere Alessandra Vittorini, il segretario regionale ai Beni culturali per l’Abruzzo Stefano D’Amico e la direttrice del Polo museale d’Abruzzo Lucia Arbace. La visita del sottosegretario proseguirà, quindi, con un sopralluogo nel centro storico, a partire dalle 11.30.

Biondi su visita del sottosegretario Mibact: «La ricostruzione ha bisogno di sostegno».

“Ringrazio il sottosegretario Gianluca Vacca – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – per aver accolto il mio invito all’Aquila. È importante che un alto esponente del governo, espressione del territorio abruzzese, dimostri interesse e vicinanza alla città capoluogo di regione. Si tratta di una visita programmata con modalità e finalità ispirate a concretezza e operatività. La ricostruzione, in particolare quella pubblica e monumentale, ha bisogno di sostegno e semplificazioni che mi auguro possano arrivare con il nuovo esecutivo nazionale”.