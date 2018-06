Interruzione della fornitura di acqua a Pizzoli

Interruzione della fornitura di acqua da parte della Gran Sasso Acqua nel comune di Pizzoli.

L’Ufficio Tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che nella giornata di Giovedì 28 Giugno, salvo imprevisti, nella fascia oraria tra le ore 8.30 alla 17,30, per lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione della rete idrica in via Villa S. Pietro, potrebbero crearsi delle interruzioni nella fornitura di acqua corrente, in una vasta area del Comune di Pizzoli.

Ad essere interessate: via Villa S. Pietro, via S. Lucia, Via S. Giuseppe e via del Vallone.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi.