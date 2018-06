De minimis, dubbi sulla copertura economica

C’è attesa per la relazione tecnica del Tesoro di domani nella quale si capirà se c’è la copertura economica per alzare il tetto del De minimis a 500mila euro.

L’emendamento 10.113 presentato da Gaetano Quagliariello sull’innalzamento del “De minimis” è stato accantonato e verrà discusso domani mattina in Senato.

L’emendamento è stato accantonato in quanto ancora non c’è il parere tecnico del Tesoro (la relazione tecnica) e dunque non si è potuto procedere. Domattina la seduta si aprirà con la discussione di quell’emendamento e di altri emendamenti collegati, il 10.116, il 10.117 e il 10.118 che riguardano comunque il De minimis.

A questo punto il rischio è che la relazione tecnica del Tesoro stabilisca che non ci sono le coperture per l’innalzamento.

«Abbiamo iniziato una dura battaglia ieri in aula con un intervento molto forte – dichiara il senatore Quagliariello ai microfoni del Capoluogo -. Speriamo che la notte porti consiglio e che la vicenda si possa risolvere.»