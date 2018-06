Circuito Avezzano, in arrivo 100 auto d’epoca

L’Abruzzo come non lo avete mai visto.

La sesta edizione del Circuito di Avezzano si preannuncia ricca di novità nel solco della tradizione: belle auto, belle persone, tanta natura e strade da sogno in un clima di grande amicizia.

Dal 29 giugno al 1 luglio 2018, con un anticipo per gli equipaggi provenienti dall’estero il 28, Avezzano, accoglierà 100 selezionatissime autovetture d’epoca, invitate dall’organizzazione e provenienti dall’Italia e dall’Estero.

Nutrita la pattuglia dal Giappone, con 5 equipaggi, poi USA, Inghilterra, Germania. Tutte le auto sono scoperte, dagli anni 20, passando per le oltre 40 da corsa degli anni 50, le così dette “barchette” , e Spider fino al 1965.

La manifestazione a calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed organizzata dal Jaguar Drivers’ Club Italy giunta alla sesta edizione, è stata premiata con il prestigioso premio “La Manovella ad Honorem”, a testimonianza della qualità organizzativa e dell’alto livello di equipaggi ed autovetture presenti e dell’ospitalità riservata.

Le novità di questa edizione sono molteplici.

Il Tema: La Tiburtina Valeria , una strada consolare ricca di storia e tradizioni popolari.

Un giorno in più per gli equipaggi provenienti dall’estero, La modifica del percorso del Circuito Cittadino in notturna e l’incremento del numero degli equipaggi che ha sfondato quota 100.

Patrocini, Sponsor, Sostenitori: Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con la Presidenza della Regione Abruzzo, la Fondazione Carispaq, CONAPI L’Aquila, Terrextra DMC, Le associazioni di Categoria del Commeiico, i Comuni di Avezzano, Tagliacozzo, Collarmele e Raiano hanno patrocinato questa sesta edizione.

Il main sponsor Xfuel, L’Auto-Concessionaria Mercedes-Benz, BCC Roma, Di Cola Antonangelo Assicurazioni, Bove – vini classici d’Abruzzo, Ottica d’Amore, Casa di Cura Di Lorenzo, Sicurform, NIVES-CONV . Time Keeper Eberhard & Co.

Sempre presente il supporto delle famiglie del motorismo storico Avezzanese, Gli eredi Micangeli: Natale e Seritti, La Famiglia Di Lorenzo ed il Cavaliere del Lavoro Donato Lombardi.

Venerdì 29 giugno

Le verifiche tecniche dalle 11 alle 13:30 si svolgeranno presso la sede del nostro Main Sponsor Xfuel, con la possibilità di preparare le autovetture, rifornire e lavarle e rilassarsi prima della partenza. www.xfuel.it

Alle 14:30 di venerdì la partenza dalla strada antistante il Palazzo Torlonia di Avezzano, con uno starter d’eccezione : l’Assessore allo Sport del Comune di Avezzano Angela Salvatore.

Il Palazzo, andato completamente distrutto dal terremoto del 1915, costruito tra il 1870 e il 1875 strutturato su tre piani, disponeva anche di una torre campanaria e di un orologio che scandiva le ore della giornata. Ospitava uffici, foresteria e anche una cappella. Lo stemma della famiglia Torlonia faceva mostra di sé da ogni finestra e una balconata permetteva di affacciarsi sui giardini della villa comunale con la bella fontana fatta edificare dai coniugi Anna Maria Torlonia-Giulio Borghese nel 1899. Il tutto era sormontato da una superba facciata. Il palazzo di due piani, ricostruito per volontà di Giovanni e Carlo Torlonia, venne inaugurato nel 1925.

A seguire, sui tornanti del Monte Salviano, il primo blocco di prove di abilità scandite dalle lancette dei cronometri meccanici per la rievocazione del Trofeo Elia Micangeli disputato dal 1952 in occasione della Cronoscalata Avezzano – Pietracquaria, valevole come eliminatoria regionale per l’assegnazione del “Volante d’Argento”.

Alle 16 la visita di Tagliacozzo, uno dei borghi più belli d’Italia, https:// www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=rXI9wgAvmrA; Piazza dell’Obelisco, Chiesa di SS Cosma e Damiano, il Palazzo Ducale ed un rinfresco di benvenuto.

Alle 17, nel Teatro “ Talia” il saluto del Sindaco Dottor Vincenzo Giovagnorio ed il concerto per pianoforte e voce da famose arie d’opera a cura di “D’Altrocanto” – programma a cura della Soprano Donata D’Annunzio Lombardi. La sera, cena di Gala presso villa Seritti nel Museo Di Lorenzo, tra auto da corsa e d’epoca, assaporando la cucina dello chef Alfonso Bucci, del Ristorante Roma di Amatrice, duramente colpito dal terremoto.

Sabato 30 giugno

ll sabato partenza alle 9:30 da Collarmele, il Sindaco Antonio Mostacci, accoglierà i partecipanti attratti da una ricca colazione a base di dolci tipici fatti a mano dal Centro anziani.

A seguire il Trofeo XFuel, nella splendida cornice di Forca Caruso. “Lungo l’antica via Tiburtina Valeria”, raggiungeremo Raiano, per una visita al suggestivo Eremo di San Venanzio e sosta per il pranzo. Percorremo il tracciato dell’antica consolare costruita nel 250 d. C. dal censore Quinto Valerio Massimo sulla strada percorsa fino allora da greggi transumanti.

Alle 14:30 il sindaco Marco Moca, sventolerà la bandiera tricolore per la partenza. Alle pendici del Monte Sirente l’aggiudicazione del Trofeo Rothschild. L’ultimo settore della manifestazione si snoda alla scoperta dei borghi delle “Dolomiti d’Abruzzo”.

Alla base del massiccio una distesa di prati a 1000 metri di quota ed un laghetto di forma leggermente ellittica ritenuto da sempre originato da un meteorite. L’esposizione delle autovetture in Piazza Risorgimento sarà, come tutti gli anni, teatro di curiosità per centinaia di persone pronte ad ammirare le oltre 100 autovetture dagli inizi del novecento e fino a 50 anni fa, si mostreranno al pubblico nella loro bellezza. In via Sergio Cataldi l’esposizione degli automezzi d’epoca dei Vigili del Fuoco.

Su via Corradini, in fila le Mercedes AMG della concessionaria L’Auto che faranno da apripista per il circuito cittadino. Alle 21:30 il Sindaco della Città, Dottor Gabriele De Angelis, sventolerà la bandiera tricolore per lo start del 6° il Circuito di Avezzano. Madrina di questa edizione , l’attrice e show girl Antonella Mosetti.

L’unico circuito cittadino in notturna della Penisola presentato dal Giornalista ed appassionato Francesco Arcieri.. Al termine delle prove di abilità verrà aggiudicata l’ambita Coppa Di Lorenzo al primo classificato.

Le auto sfileranno sotto gli occhi di migliaia di persone assiepate lungo il percorso, per assistere al passaggio dei personaggi dello spettacolo e di quelle autovetture testimoni del passato e di vecchi ricordi.

Domenica 1° Luglio

La domenica alle 10, a bordo piscina, le premiazioni nell’Hotel Olimpia di Avezzano, alla presenza del Vicepresidente A.S.I Alberto Scuro, ed altre autorità. Al Vincitore un prezioso orologio Eberhard & Co, consegnato dal concessionario di zona Corrado Ranalletta.

Le auto Il Circuito di Avezzano è una manifestazione a calendario ASI riservata ad automobili costruite fino al 1965 scoperte. La più prestigiosa di questa edizione sarà la Alfa Romeo RL Targa Florio del 1924.

Si tratta di una delle vetture più importanti della casa del Biscione, La Alfa Romeo RL TF, per la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) è l’ultima delle quattro che partecipò nel 1924 della celebre gara stradale sicula, portata dal Cavaliere Giuseppe Campari giungendo quarta. Queste Alfa RL, erano derivate dalla Tipo RL 22/90 di serie. Una coppia avevo un motore di 3.0 litri, quella di Campari e di Wagner, l’altra di 3.6 litri, di Ascari e Masetti.

Terminata la gara fu venduta a L.G. Styles, primo importatore dell’Alfa in Gran Bretagna e immatricolata con la targa XX 5060 nel marzo del 1925. Passò trenta anni nel Regno Unito, prima di essere acquistata da Michael Crowley-Milling, scienziato che lavorava al Cern di Ginevra, che poi la cedette al Conte Lurani, il quale la restaurò esattamente allo stesso stato orinale della Targa Florio.

Lo storico marchio del portello sarà rappresentato delle tre Alfa Romeo 6c 1750 La prima GS del 1953, chiamata la “Perla Nera”, appartenuta a Tazio Nuvolari, altre due, una del 1931 Gran Sport Zagato, l’altra del 1929 con carrozzeria Viberti. La Porsche 550 RS Spyder del 1955 la favorita di James Dean. Una BMW 318/55 Frazier Nash proveniente dall’Inghilterra. Alcune Mercedes 190 SL Le auto Dall’Inghilterra il presidente del prestigioso” The Benjafield’s Racing Club” http:// benjafields.com/about-us-2/ a bordo della mastodontica Bentley 4.5 Blower del 1930.

Ed ancora la OM SSMM del 1930, la prima auto a vincere la Mille Miglia. Molte le novità tra il nutrito gruppo di auto “Sport Barchetta”, costruite negli anni 50 per correre .Molti i pezzi unici a testimonianza del genio Italico. La Jaguar SS100 del 1937 nella sua livrea rossa aprirà il corposo gruppo di Soci del Jaguar Drivers’ Club, presenti con tutte le versioni XK ed e-type.

Giornalisti, Media, personaggi dello spettacolo Come per ogni edizione, la manifestazione ha la copertura mediatica di testate giornalistiche sia della TV che della carta stampata. Parteciperà in qualità di navigatore l’attrice e show girl Antonella Mosetti.

L’attrice IRA FRONTEN con importanti presenze televisive e teatrali. La Giornalista TG5 Laura Ciarallo su MG B, Savina Confaloni del Corriere della Sera, Matrix e Ruoteclassiche su Austin Haley 3000. Altri personaggi dello sport e dello spettacolo. Media Partner: Gentleman Driver – Sky Canale 148 ed in streaming su www.automototv.it AutoCapital

Nella passata edizione ne hanno scritto: AutoCapital, Auto d’epoca, Ruoteclassiche, La Manovella , Il Centro, Il Messaggero, La Repubblica, Il Corriere della Sera. TG3 Regionale, AutomotoTV, TG5, Rainews24, Gentleman Driver. Web: Marsica Live -Terre Marsicane – Adrenaline24h

Pagina FB Circuitodiavezzano

Sito Comune