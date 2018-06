Buon Compleanno Angelo Liberati!

“L’Aquila: Buon compleanno al Presidente provinciale Fida Confcommercio Angelo Liberati

Il Presidente provinciale Fida Confcommercio Angelo Liberati, contitolare con il fratello dello storico supermercato Conad festeggia oggi il suo cinquantanovesimo compleanno.

Elemento di spicco nel panorama degli imprenditori aquilani ed esempio pragmatico di resilienza, è riuscito a resistere alle correnti avverse, generate dalla crisi economica e dagli eventi naturali ostili noti a tutti gli aquilani, distinguendosi per lungimiranza e creatività.

Albert Einstein scrisse “La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. E’ nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro.”

Proprio per la sua dedizione al lavoro ed un impegno sociale profondo, tale da sfociare in un arricchimento per tutta la collettività, a Giugno 2008 gli è stata conferita, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Tanti auguri dunque ad un grande uomo, dotato di tenacia, grande forza di spirito ed una passione intramontabile, che continua quotidianamente a condurre un’attività che vanta più di 50 anni, districandosi dalle difficoltà con un entusiasmo ed una grinta sempre fiorente .”