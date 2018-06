Week-end di successo per L’Aquila Mountains con gli eventi di Abruzzo Open Day Summer.

Inaugurato il nuovo parco divertimenti Ovindoli Fun Park con tantissimi visitatori. Boom di presenze anche al Parco del Colonnello di Carsoli.

Si è svolta ieri ad Ovindoli la festa inaugurale di Ovindoli Fun Park, il nuovo parco divertimenti, realizzato dalla Puntozero Srl nel parco del Piazzale Dolcevita.

Alla presenza del Sindaco di Ovindoli – Simone Angelosante, del Commissario del Parco Regionale Sirente Velino – Igino Chiucchiarelli , del Presidente della DMC Abruzzo Qualità – Massimiliano Bartolotti, del Presidente della Puntozero – Andrea Sebastiani e di oltre 500 visitatori, è stato effettuato il consueto taglio del nastro con brindisi augurale, dopo il quale gli organizzatori hanno dato la possibilità a tutti i presenti di provare gratuitamente alcuni percorsi del parco avventura.

In molti hanno approfittato anche della possibilità di provare le moderne Ecobike messe a disposizione dalla Bike Tour Academy.

Testimonial della giornata è stato Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne, la popolare trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset, che si è intrattenuto a lungo con i presenti e con i numerosi e le numerose fan.

Lo stesso Mazzocchi durante la mattinata ha fatto visita al Parco Avventura Il Casale del Colonnello di Carsoli, dove si è cimentato assieme ai presenti in alcuni percorsi e intrattenuto con i tantissimi fan per una foto ricordo.

Nel week-end si sono svolte altre attività gratuite promozionali rivolte ai turisti, come le visite guidate presso le Grotte di Pietrasecca e lo spettacolo “Il 700 in Scena” svoltosi all’Auditorium Nicola Jacovitti di Rocca di Cambio a cura del Centro Danza Art Nouveau.

«Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita delle manifestazioni in programma questo week end in occasione di Abruzzo Open Day, il nostro territorio ha visto la presenza di tanti turisti, molti dei quali incuriositi dalle attività proposte – ha dichiarato Massimiliano Bartolotti – Presidente della DMC Abruzzo Qualità che ha aggiunto – La nostra offerta turistica si è arricchita notevolmente di esperienze che piacciono alla gente e che stiamo promuovendo in questi giorni, con la convinzione che porteranno un sensibile incremento di presenze in questa stagione estiva.»

Gli eventi promozionali sul territorio di L’Aquila Mountains proseguiranno anche il prossimo 29 e 30 giugno con eventi a Campo Felice – Rocca di Cambio dedicati agli appassionati della Mountain Bike e del Down Hill, e con la Festa Country di Santa Jona ad Ovindoli.