Petrocchi Cardinale, tanti gli aquilani a Roma

Tanti aquilani a Roma per il Concistoro.

La partenza del bus spostata al Globo.

Partiranno giovedì prossimo, 28 giugno, dal Centro Commerciale “Il Globo” i pullman che porteranno gli aquilani a Roma per partecipare al Concistoro in cui papa Francesco creerà Cardinale l’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, mons. Giuseppe Petrocchi.

La partenza è prevista puntuale per le ore 10 dal piazzale del “Globo” dove i volontari della Protezione Civile della “Croce Bianca” assisteranno le persone in partenza per il pellegrinaggio verso la Basilica di San Pietro.

Dopo il Concistoro, gli Aquilani si uniranno ai famigliari di mons. Petrocchi, ai fedeli di Ascoli-Piceno e Latina per salutare personalmente il neo Cardinale nell’Aula Paolo VI durante la tradizionale “visita di cortesia”.

Al termine della visita si ripartirà alla volta del capoluogo abruzzese.

Anche il 29 giugno è confermata la partenza dal Globo alle ore 5.

Gli aquilani che non parteciperanno, potranno seguire la diretta sull’emittente abruzzese LAQTV sia del Concistoro del 28 giugno alle ore 16 sia della Messa del 29 giugno alle 9.30 presieduta da Papa Francesco e concelebrata dai neo-cardinali.