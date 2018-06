Inizio di settimana con instabilità in aumento, soprattutto dal pomeriggio-sera.

La nostra penisola continua ad essere influenzata dall’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dall’Europa centrale, a causa dell’azione di una vasta circolazione depressionaria che si estende dall’Europa orientale fin verso le nostre regioni meridionali; di conseguenza, a partire dalle prossime ore, nuovi impulsi di aria fresca favoriranno un deciso peggioramento del tempo al meridione e un graduale aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione, in particolar modo sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, tuttavia non si escludono fenomeni anche sul settore orientale, specie nel pomeriggio-sera. Instabilità che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì, in quanto impulsi di aria fresca giungeranno direttamente dai vicini Balcani, favorendo annuvolamenti e precipitazioni sul settore orientale e lungo la fascia costiera, specie al mattino e nel primo pomeriggio, mentre una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista dalla serata-nottata e nella giornata di mercoledì. Si tratterà, tuttavia di un miglioramento temporaneo in quanto gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo possibile peggioramento nelle giornate di giovedì e venerdì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili deboli precipitazioni al mattino, più probabili sulla Marsica e a ridosso dei rilievi, mentre tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio assisteremo ad un ulteriore aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e sulle zone montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel pomeriggio-sera. Dal tardo pomeriggio, inoltre, aumenterà la probabilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, a causa dell’arrivo di impulsi di aria fresca ed instabile provenienti dai vicini Balcani che continueranno a favorire annuvolamenti e occasionali precipitazioni anche nella prima parte della giornata di martedì, mentre una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista sul settore occidentale della nostra regione.

Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi dal pomeriggio, specie lungo la fascia costiera e collinare.

Mare: Generalmente mosso con moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)