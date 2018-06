Ex allievi Salesiani, il nuovo Direttivo

Rinnovate le cariche del Direttivo degli ex allievi salesiani dell’Aquila.

In occasione della solennità della nascita di S. Giovanni Battista, giorno dell’onomastico di S. Giovanni Bosco e della Festa annuale degli ex allievi salesiani nel mondo, presso l’Oratorio Salesiani dell’Aquila, diretto da Don Kamil Pozorski, in presenza del Presidente Ispettoriale di zona Dr. Claudio Cristallini e del Presidente uscente Dr. Fulgo Graziosi, sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo ex allievi dell’Aquila.

Presidente: Pierantonio Tetè;

Consiglieri: Luciano Sciomenta, Paolo Parisse, Angelo Amicosante, Luigi Esposito, Marcello Pezzuti, Renato Palumbo, Ottavio Fiore, Don Kamil Pozorski.

Presidente onorario: Fulgo Graziosi.

Dopo il sisma del 2009, questa è la prima elezione che rimette in moto l’unione ex allievi, movimento storico dell’Aquila che si propone di collaborare nei momenti aggregativi giovanili ed alla rinascita sociale della città.