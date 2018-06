Castel di Sangro: nuovo ambulatorio oncologico e sportello per screening dei tumori presentati oggi in una conferenza stampa.

Tordera: “Servizi vicini ai cittadini e attenzione per la prevenzione”

Sindaco Caruso: “Iniziativa importante che potenzia un ospedale con mobilità attiva”

Un ambulatorio oncologico in loco a cui la popolazione del territorio potrà rivolgersi per farsi assistere senza spostarsi di alcune decine di chilometri per raggiungere altri centri d’Abruzzo o fuori regione.

La direzione Asl, il 28 maggio scorso, ha attivato un ambulatorio oncologico all’interno dell’ospedale di Castel di Sangro per rispondere da vicino ai bisogni della collettività.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il manager della Asl, Rinaldo Tordera, il prof. Enrico Ricevuto, la dr.ssa Benita Capannolo,

il direttore del dipartimento di prevenzione dr. Domenico Pompei e il direttore sanitario dell’ospedale dr. Maurizio Masciulli.

L’ambulatorio oncologico è aperto una volta al mese, l’ultimo lunedì, e assicura, tramite Cup, prima visita e controlli successivi ai pazienti, svolgendo un ruolo incisivo in particolare per le persone a rischio per fattori genetici o familiarità alla malattia.

La nuova attività ambulatoriale oncologica, diretta dal prof. Ricevuto, ubicata nei locali situati al primo piano del presidio

ospedaliero, è inserita in un sistema integrato perché opera in sinergia con ospedali, Adi, cure palliative, residenze sanitarie, hospice e medici di famiglia.

L’apertura a Castel di Sangro del nuovo servizio oncologico aggiunge un ulteriore tassello alla Rete territoriale di tutta la provincia di

L’Aquila che già conta ambulatori oncologici all’Aquila, Avezzano, Sulmona e Tagliacozzo.

Ai primi di luglio, peraltro, sempre a Castel di Sangro, nello stesso locale che ospita l’ambulatorio oncologico presentato oggi, la Asl attiverà una segreteria, con personale sanitario e amministrativo, per promuovere lo screening contro il tumore di colon retto, mammella e utero.

Lo sportello darà informazioni, invierà lettere a domicilio al campione di popolazione interessato ai controlli e assisterà l’utente nelle preparazione degli esami a cui sottoporsi.

Il servizio, diretto dalla dr.ssa Capannolo, sarà a disposizione dell’utente 2 volte a settimana e avrà un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie tumorali.

“Si tratta”, ha dichiarato il sindaco Caruso, “di due servizi molto importanti che vanno a potenziare un ospedale che, per la sua posizione strategica di confine, vanta un’alta mobilità attiva e che possiede potenzialità da valorizzare ai fini del soddisfacimento di bisogni sanitari di un territorio molto vasto e caratterizzato da una spiccata vocazione turistica”.

Soddisfatto il manager Tordera: “Oggi facciamo in modo”, ha detto il Manager”, che siano i servizi sanitari a raggiungere i cittadini e non viceversa, nell’ottica di una vicinanza sempre maggiore della Asl alle comunità. Le nuove prestazioni, oltre a rappresentare un passaggio cruciale in termini di assistenza e prevenzione, costituiranno elementi di attrazione dell’utenza da altre zone limitrofe”