Piazza Duomo, ci sarà spazio per mercato

Piazza Duomo, Biondi e Daniele “Siamo in fase di ascolto preliminare. Ci sarà spazio per mercato e palchi per spettacoli”.

“Visto l’interesse e il dibattito costruttivo sviluppatisi in città a seguito della pubblicazione di parte del progetto inerente alla riqualificazione di Piazza Duomo riteniamo doveroso aggiungere qualche altro elemento utile a chiarire ulteriori aspetti”. A dichiararlo sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il preisdente della seconda commissione consiliare “Gestione del territorio”, Raffaele Daniele.

“Ricordiamo che il progetto ci è pervenuto dall’architetto Maurizio Mucciola, aquilano di origine, laureatosi al Politecnico di Milano, con successiva esperienza lavorativa a Tokio presso lo studio dell’archistar Kengo Kuma, e con attuale studio di architettura a Londra. – sottolineano – Quella avviata è soltanto una fase di ascolto preliminare, che non rispecchia necessariamente la volontà dell’amministrazione di procedere in tal senso, ma ha lo scopo di stimolare l’interesse collettivo e il senso di appartenenza e d’identità dei cittadini”.

“Gli alberi sono importanti per rivitalizzare lo spazio pubblico e simboleggiano la vita e la rinascita della città intorno alla bellezza. La reintroduzione di alberi nella piazza, oltre a riportare alla luce un elemento storico caratterizzante e importante per questo luogo, assume, al presente anche un valore altamente simbolico come segno di vita, rinascita e speranza per il futuro, attraverso una scenografia in continuo divenire con il mutare delle stagioni. Riteniamo che aprire al dibattito e recepire suggerimenti e proposte costruttive utili a migliorare il progetto sia parte di un percorso di partecipazione necessario per far riappropriare i cittadini aquilani dei loro luoghi più cari” spiegano sindaco e presidente.

“Dalle foto – sotolineano – emerge come il progetto, al momento, preveda già spazi tra gli alberi abbastanza ampi per la sistemazione del mercato e per l’attraversamento dei mezzi, con la previsione di uno spazio centrale utile per la sistemazione di eventuali palchi. Ovviamente, la disposizione, che originariamente prevedeva la presenza di 99 alberi, come segno distintivo e simbolico della città, potrà essere ricalibrata per venire incontro a tutte le esigenze della città e delle attività da svolgere in piazza. E’ comunque possibile prevedere, ad esempio, un maggiore spazio al centro per palchi ed eventi, e aprire coni visivi finalizzati a valorizzare la visione di monumenti storici che impreziosiscono la piazza. Inoltre, è previsto un sistema moderno che, attraverso degli imbuti in cemento, impedisca alle radici degli alberi di rovinare la pavimentazione della piazza che, si ribadisce, sarà interamente pedonale”.

“Nelle prossime settimane, verrà ulteriormente dettagliato il progetto pervenutoci che includerà anche la valorizzazione degli splendidi palazzi storici che si affacciano sulla piazza” concludono Biondi e Daniele.