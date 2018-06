Emiciclo, successo di pubblico

Successo oggi a L’Aquila della prima giornata di apertura agli ospiti di Palazzo dell’Emiciclo.

Sin dalle prime ore della mattina grande affluenza di pubblico in visita nella sede del Consiglio regionale appena inaugurata. Numerosi i visitatori del capoluogo e provenienti da altre località abruzzesi e dalla capitale. “Questi due giorni di apertura dell’Emiciclo sono certamente ideali – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Di Pangrazio – per una visita in tutta tranquillità e per godere di un restauro appena concluso”.

Praticamente unanimi i giudizi positivi espressi dai visitatori che, accompagnati dai dipendenti dell’Assemblea regionale nell’occasione trasformati in guide istituzionali, non hanno lesinato meraviglia e compiacimento per una struttura trasformata e dalla forte caratura europea. Concordi i giudizi positivi per i locali della nuova sede della biblioteca, ma anche per la sala “Ipogea” ed il maestoso salone centrale dell’ex convento dei Cappuccini.

Visto il successo per le migliaia di visite ricevute Giuseppe Di Pangrazio ha sottolineato come: “Questa è la migliore risposta che potevamo ricevere dagli abruzzesi e soprattutto è stata la conferma della nostra intuizione nel rendere sempre più civico Palazzo dell’Emiciclo”. Indubbiamente, la grande affluenza di pubblico e le richieste di prossime aperture pervenute già nella prima giornata di apertura, hanno spinto il Presidente del Consiglio a considerare l’ipotesi di opening nei fine settimana dell’ex Palazzo delle Esposizioni.

“Un successo inatteso, quanto auspicato – ha dichiarato il Presidente del Consiglio – mi spinge a valutare l’ipotesi di una maggiore fruibilità dell’Emiciclo per tutti coloro i quali, da tutta Italia, verranno a L’Aquila per ammirare la bellezza di questo splendido complesso”. Non è mancata infine, tra le note più liete, la prima visita, con tanto di foto ricordo, di una coppia di sposi che per ricordare questo giorno speciale ha voluto immortalare l’evento proprio davanti al colonnato di Palazzo dell’Emiciclo. Particolare attenzione sarà rivolta al complesso, vigilato giorno e notte mediante sistemi di videosorveglianza installati all’interno e all’esterno del complesso. Maggiore sicurezza sarà garantita anche dalla presenza di vigilantes che presidieranno l’intera struttura. La rinata “Piazza dell’Emiciclo” sarà un bene da vivere, ma anche da tutelare e un elevato livello di controllo è necessario per scoraggiare eventuali azioni vandaliche. Le visite in questo fine settimana continueranno inoltre anche domani, domenica 25 giugno, con l’apertura ininterrotta dalle 9 alle 20.