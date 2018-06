Donazione organi, manifestazione in piazza

Continua la campagna di sensibilizzazione sulla donazione degli organi. Appuntamento in piazza Duomo domenica 24 giugno.

Domenica 24 giugno, all’Aquila, alle ore 11.00 appuntamento con medici e pazienti trapiantati per sensibilizzare la popolazione sulla donazione d’organo. Saranno presenti i medici del Coordinamento Regionale per i Trapianti della Asl, del Coordinamento locale trapianti, della chirurgia dei trapianti dell’ospedale San Salvatore e le associazioni di volontariato AIDO, ANED ed ANTR. Per l’occasione, a piazza Duomo, andrà in scena lo spettacolo del prestigiatore Lorenzo Scataglini dal titolo La Magia Del Dono.

“Purtroppo”, dichiarano i medici, “chi aspetta un trapianto non può confidare nella magia, ma solo nella generosità e nel senso di appartenenza sociale di chi decide di donare i propri organi dopo la morte. Per questo invitiamo i cittadini a informarsi e a compiere una scelta consapevole per la donazione”. Il Comune dell’Aquila ha offerto il patrocinio alla manifestazione a cui possono partecipare tutti (ingresso libero). Non è prevista raccolta di fondi. I medici risponderanno alle domande dei cittadini e i pazienti trapiantati porteranno la loro testimonianza.

In piazza Duomo è fissato l’arrivo del Motoraduno organizzato dall’AIDO Chieti sezione “F. Gattone” che, partendo da Chieti e scortato dal 118 Abruzzo, attraverserà numerosi Comuni d’Abruzzo nel segno della donazione.