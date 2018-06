V7 Days, motoraduno a Scanno

Parte oggi a Scanno, fino al 24 giugno, il motoraduno nazionale organizzato dal V7 Touring Club il motoclub che riunisce tutti gli appassionati di Moto Guzzi V7.

L’appuntamento con i V7 Days è fissato sulle rive del lago dalle prime ore del pomeriggio di oggi per accogliere i primi motociclisti provenienti da tutte le regioni, l’evento proseguirà poi sabato quando i partecipanti, in sella alle loro piccole aquile di Mandello, prederanno parte al tour all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo; attraverseranno i comuni di Villalago, Ortona dei Marsi, Pescina e proseguiranno all volta di Pescasseroli per poi fare ritorno a Scanno. La pausa pranzo è prevista nel comune di Gioia dei Marsi dove ci sarà anche un aperitivo e l’incontro con le autorità locali.

Le moto lasceranno il comune ospitante nella giornata di domenica 24 giugno, ma prima dell’addio definitivo gli iscritti lasceranno i loro mezzi motorizzati per godere della natura con una visita guidata nel “Sentiero del Cuore”.