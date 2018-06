Riapre in centro Via Garibaldi Parrucchieri

L’Aquila: ‘Via Garibaldi Parrucchieri’ riapre in centro.

“Nella sede storica un salone innovativo e giovane”

La bellezza, al centro.

È questo lo slogan scelto da “Via Garibaldi parrucchieri” per il ritorno nel centro storico dell’Aquila.

Conosciuto prima del terremoto come “Mitù parrucchieri”, il salone ha riaperto ufficialmente nei locali storici di proprietà siti in via Garibaldi, con uno staff giovane ma forte dell’esperienza di Teresa Mastrantonio, che nel 1969 ha dato vita all’attività.

“Siamo felicissimi ed emozionati di essere rientrati ‘a casa’ – spiega Teresa – stare in questi locali, seppur rinnovati e moderni, ci fa sentire finalmente nel posto a cui apparteniamo”.

Ad affiancarla c’è suo figlio, Christian De Felice, titolare dell’attività e con un’esperienza decennale nella gestione di un salone.

«Siamo nati qui e siamo felici di poter ripartire – spiega Christian non nascondendo la fatica di aprire un’attività in un centro storico in ricostruzione – è stato un periodo difficile, pieno di ostacoli. Però averli superati rende ancora più importante questa riapertura.»

Il salone, aperto 39 anni fa con il nome “Parrucchieria Teresa”, nel 2000 è diventato “Mitù parrucchieri” entrando nella rete di un franchising da cui ha preso il nome. Dopo il terremoto, c’è stata la delocalizzazione dell’attività in alcuni locali nella zona di Bazzano che continueranno a essere comunque operativi.

La nuova attività del centro storico sarà animata sempre dalla stessa tendenza all’innovazione e alla ricerca nel campo dell’hairstyling.

«Siamo un Centro Degradeè Joelle – spiega Christian – quindi specializzati nelle ultime tecniche relative alle colorazioni.»

Oggi lo staff è composto da quattro parrucchieri e da una ragazza che si occupa di nail art, ovvero ricostruzione e decorazione unghie.

Il salone, che si affaccia su via Garibaldi, ha l’ingresso su via Filetto n.2 e va ad aggiungersi ad altre attività già riaperte sulla stessa strada.

«Siamo felici di essere parte di un processo di rinascita generale della nostra città e di contribuire a riportare le persone tra questi vicoli, che sono la nostra casa» conclude Teresa.

Il salone sarà aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle ore 9 alle ore 18.

Prossimamente verranno attivate convenzioni con uffici pubblici, locali commerciali del centro storico e Università. Anche l’orario di apertura verrà presto rimodulato prevedendo una giornata infra-settimanale di apertura fino alle ore 20 per permettere anche ai lavoratori di usufruire dei servizi di parrucchieria durante la settimana e non soltanto nei week-end.

Per info: pagina Facebook Via Garibaldi Parrucchieri Centro Degradè Joelle