Regionali, scontro tra Martino e Di Stefano

Dopo le scintille per le candidature alle politiche del 4 marzo, tornano anche per le regionali le tensioni in Forza Italia tra Martino e Di Stefano.

Tenisioni nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. Martino chiude a Di Stefano, che replica: «Fino all’altro ieri era sul palco della Leopolda, non mi straccio le vesti».

Regionali, Martino: «Di Stefano non funzionale al rilancio del centrodestra».

In un comunicato il deputato Antonio Martino, capogruppo azzurro nella commissione Finanze-Tesoro sbarra la strada alla candidatura di Di Stefano alla presidenza della Regione: «Le iniziative dell’ex deputato Fabrizio Di Stefano, già consigliere regionale di An, sono da intendere a titolo personale, quindi, nulla hanno a che fare con Forza Italia e con una investitura da parte del centrodestra. Pur consapevole dell’ottimo lavoro svolto negli ultimi venti anni dallo stesso Di Stefano, non credo che sia lui la persona di sintesi in un progetto di rilancio del centrodestra in Abruzzo».

La replica di Di Stefano: «Non mi straccio le vesti per chi era sul palco della Leopolda fino all’altro ieri».

A stretto giro di posta la replica affidata ai microfoni del Capoluogo.it da Fabrizio Di Stefano, che contrattacca: «Non è con me chi fino all’altro ieri era sul palco della Leopolda? Non mi strappo le vesti per questo. Gli auguro buon lavoro, perché ne ha bisogno l’Abruzzo e proprio per l’Abruzzo sto lavorando».