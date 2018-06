Libri, premiata a Bolzano Maria Elena Cialente

Alla scrittrice Prof.ssa Maria Elena Cialente di L’Aquila assegnato il Premio San Venceslao 2018.

Si è tenuta a Bolzano presso la sede del sodalizio, la cerimonia di consegna del “Premio Culturale Internazionale San Venceslao” 14^ edizione 2018, organizzato dall’Accademia Culturale Internazionale San Venceslao, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della Rocca, che anche quest’anno ha visto impegnato il collegio accademico, per l’esame delle opere giunte che dopo lo scrutinio ha visto l’attribuzione del premio, al professoressa Maria Elena Cialente docente in lettere e filosofia per la realizzazione del libro di narrativa “Streghe a Rocciagreve” edito dal Gruppo Editoriale Tabula Fati di Chieti opera questa destinata ai ragazzi dal contenuto altamente educativo che attraverso la narrazione accattivante si propone di sensibilizzare il lettore su temi di attualità, quali l’ecologia e la prevenzione dell’uso smodato dei nuovi mezzi tecnologici di comunicazione, riconsegnando alla lettura il suo ruolo primario nella formazione giovanile.

Il premio è stato consegnato alla presenza del Collegio Accademico dal presidente Sciullo della Rocca coadiuvato da Franco Leasi. Il libro della professoressa Cialente, ha così meritato il premio e la medaglia del presidente del Senato della Repubblica Italiana Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Foto di Foto Arte Asmodeo Rennes