Temporali pomeridiani anche in Abruzzo, nuova fase di maltempo da venerdì pomeriggio.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un promontorio di alta pressione che, dall’Europa centro-occidentale, si estende anche verso le nostre regioni settentrionali, ma favorisce l’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile in quota provenienti dai vicini Balcani che, nella giornata di ieri, hanno favorito frequenti manifestazioni temporalesche sulle regioni centro-meridionali, in particolar modo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Lazio, con fenomeni anche di forte intensità, ma anche sulla nostra regione, in particolar modo sul settore occidentale. Non cambierà di molto la situazione meteorologica sulla nostra penisola e, di conseguenza, dopo una mattinata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, ad iniziare dalle zone collinari, alto collinari e montuose, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche che, nel pomeriggio, tenderanno ad intensificarsi e ad estendersi verso l’Aquilano e la Marsica ma, occasionalmente, non si escludono fenomeni anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Un nuovo deciso peggioramento, tuttavia, è previsto nel corso della giornata di venerdì, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che, dalla mattinata inizieranno ad interessare il settore nord-orientale della nostra penisola e, nel corso del pomeriggio-sera, favoriranno frequenti manifestazioni temporalesche, anche di forte intensità, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Alla base dei dati attuali, anche sulla nostra regione saranno possibili fenomeni temporaleschi di forte intensità, accompagnati da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate, specie nel pomeriggio e in serata, in particolar modo sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera. Inoltre il peggioramento sembrerebbe continuare a manifestarsi anche nei giorni successivi e, dopo un sabato con tempo caratterizzato da schiarite ed annuvolamenti, nella giornata di domenica, in particolare nel pomeriggio-sera, assisteremo ad un probabile nuovo peggioramento, ovviamente ancora da analizzare e confermare.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino in prossimità dei rilievi, mentre tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sulle zone collinari, alto collinari e montuose, con rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano e la Marsica, anche se non si escludono temporali anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel tardo pomeriggio. In serata e in nottata è attesa una graduale attenuazione della nuvolosità e un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, in attesa di un nuovo deciso peggioramento del tempo previsto nel corso del pomeriggio-sera di venerdì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera, specie durante le ore centrali della giornata. Occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)