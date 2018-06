Ovindoli Fun Park, il 24 l’inaugurazione

Apre il nuovo Parco divertimenti “Ovindoli Fun Park”.

Domenica 24 giugno sarà inaugurato il nuovo parco divertimenti in Piazzale Dolcevita ad Ovindoli con ospite d’eccezione Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne.

Sarà inaugurato domenica 24 giugno 2018 alle ore 12.00 il nuovo parco divertimenti Ovindoli Fun Park, realizzato dalla Puntozero Srl nell’area del parcheggio Dolcevita, adiacente la partenza dell’omonima seggiovia.

Ovindoli Fun Park sarà un’area interamente dedicata al divertimento per la famiglia e per i giovani, con un parco avventura con 7 percorsi (2 gialli, 2 verdi, 2 blu già pronti e 1 rosso che sarà realizzato a settembre) e un parco snow tubing con 3 piste di discesa e un tapis roulant per la risalita con i gommoni.

Ovindoli Fun Park che si pone tra le attività ludico sportive di riferimento per l’Altopiano delle Rocche, realizzerà anche delle offerte specifiche per gli istituti scolastici, integrando il divertimento con esperienze didattiche come: fattoria didattica, visite guidate alle Grotte di Stiffe ed escursioni guidate a cavallo sull’Altopiano delle Rocche.

Soddisfazione nelle parole del Presidente della Puntozero Srl – Andrea Sebastiani: “Siamo contenti di essere riusciti a realizzare un’area dedicata al divertimento per i giovani e per tutta la famiglia, che mancava nel nostro territorio. Ci impegneremo a far sì che diventi un punto di riferimento non solo per i turisti ma anche per tutti gli Abruzzesi”, Sebastiani ha inoltre aggiunto: “Con il passare del tempo integreremo la nostra offerta anche con ulteriori attività da effettuare dentro e fuori il parco”.

Al taglio del nastro, prenderanno parte il testimonial della giornata Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne, il Sindaco di Ovindoli Simone Angelosante e numerose personalità del panorama politico-istituzionale della Regione Abruzzo e dei Comuni limitrofi.

Durante l’inaugurazione, sarà data l’opportunità di provare gratuitamente alcuni percorsi del parco avventura, che sarà poi aperto ufficialmente al pubblico da sabato 30 giugno 2018.

Previsti inoltre musica, buffet e la prova gratuita delle Ecobike, le moderne mountain bike con pedalata assistita.

L’iniziativa rientra tra gli eventi di Abruzzo Open Day Summer 2018 realizzati dalla Dmc Abruzzo Qualità in collaborazione con la Regione Abruzzo.