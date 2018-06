CIRCOLO SILVESTRO DELL'AQUILA

Bliblioclik, la Biblioteca Scolastica Innovativa

Martedì 26 giugno alle ore 17:30 presso la Scuola Primaria Torrione, in via Alcide De Gasperi 56, sarà inaugurata la nuova Biblioteca Scolastica Innovativa Biblioclik, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane (Università degli Studi di L’Aquila), la Biblioteca Provinciale “Salvatore Tomassi”, l’Unione Italiana Ciechi e il CTS di L’Aquila.