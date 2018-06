Bellachioma, capogruppo Commissione Bilancio

L’onorevole Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega in Abruzzo, è il nuovo capogruppo del partito alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati.

Un ruolo chiave, sia in vista degli importanti provvedimenti che dovranno interessare il territorio regionale, sia per la politica complessiva che il movimento intende attuare in favore degli italiani.

“Sarò particolarmente attento alle esigenze dell’Abruzzo e degli abruzzesi – sottolinea l’onorevole Bellachioma – In questo momento c’è una forte necessità di sostegno e buone pratiche politiche, che siano di reale impulso per un rilancio dell’economia. Un rilancio che dovrà servire a creare nuova occupazione in ogni settore imprenditoriale. Senza dimenticare – conclude – le necessità di tutta quella ampia fetta di abruzzesi ancora drammaticamente in difficoltà in seguito ai due terremoti che hanno gravemente colpito la nostra terra. Lavorerò con impegno per tutti, ma la mia presenza sarà più forte al fianco di chi, oggi, ha più bisogno”.