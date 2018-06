Montereale saluta l’estate con un concerto

di Nando Giammarini

L’anno trascorso da appena 6 mesi è stato molto impegnativo e significativo per le nostre zone di montagna che hanno visto un ulteriore spopolamento – a causa dei recenti, distruttivi, eventi sismici – fronteggiato con ogni mezzo, dall’Amministrazione Comunali e dalle realtà associative del territorio.

Continua imperterrito l’impegno della Proloco di Montereale, guidata dall’instancabile ed operosa presidente, Linda Giorgi, per ridare vita e speranza ai nostri montani borghi cercando di riportare gente attraverso tante iniziative. Di carattere sociale, culturale e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche. Ciò rappresenta da sempre una rilevante occasione di aggregazione e momenti di partecipazione rispetto all’attaccamento alla materna terra. I diversi eventi hanno avuto un ruolo importante per quel che concerne la possibilità di condividere e tramandare alle nuove generazioni la consapevolezza e la fierezza di appartenere ad una grande Comunità in cui nessuno sarà mai lasciato solo. Dopo le tante iniziative dei mesi precedenti, che lo ricordiamo a titolo di cronaca, hanno avuto il merito di dare lustro a tutto l’Alto Aterno, dall’inaugurazione della biblioteca alla donazione del centro aggregativo ad opera della Fondazione Mission Bambini e “ Volontari della Brianza” è la volta di un bel concerto. Lo stesso si terrà – nella scuola Falcone Borsellino di Montereale plesso dell’I.C. Don Milani di Pizzoli – alle ore 18.00 di sabato 23 giugno 2018.

Il titolo dello spettacolo è “Perturbazioni Anticicloniche” e sarà eseguito dal Coro Roma International Community Choir; un’Associazione musicale apolitica, apartitica ed asindacale finalizzata alla promozione della cultura corale e musicale in genere. Lo spettacolo, in uno slancio di solidarietà, è stato offerto a titolo completamente gratuito. Diamo il benvenuto, con gioia, al modo originale e di notevole interesse culturale per salutare l’estate monterealese che sopraggiungerà due giorni prima del musicale evento. Il coro, composto da circa 30 elementi, diretto dal maestro Paolo Perna, ha promosso rassegne e manifestazioni concertistiche per organizzazioni umanitarie. E’ nato all’inizio del 1991 ed è composto da circa trenta elementi, uniti esclusivamente dalla voglia di cantare insieme intendendo il canto corale come tramite ideale di solidarietà e comunità tra popoli di diverse culture. Vasto il repertorio comprendente polifonia classica, folk, jazz, Spirituals, Gospel e brani di compositori contemporanei. Esegue programmi caratterizzati dall’accostamento di brani spesso assai lontani tra loro come provenienza culturale, cronologica e stilistica, ma accomunati da un tema, un filo rosso a cui tutti i brani fanno riferimento. Svolge, inoltre, inoltre un programma di brani inerenti al tema della danza ed uno connesso a quello della guerra di cui quest’anno ricorre il centenario. Tutti sono invitati a partecipare, l’ingresso è gratuito.