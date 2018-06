LFoundry, operaio cade da diversi metri

Precipita da diversi metri di altezza, operaio di una ditta esterna prosso la LFoundry finisce in ospedale.

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio alla LFoundry di Avezzano. Un operaio 50enne di origine siciliana di una ditta esterna impegnato nelle manutenzioni presso la LFoundry è precipitato per diversi metri. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Preoccupazione per un colpo alla testa dovuto alla caduta. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro alla LFoundry, la Fiom proclama lo sciopero.

«Nel pomeriggio di oggi – scrivono dalla Fiom provinciale e regionale – un lavoratore di una ditta esterna, impegnato nelle manutenzioni presso la LFoundry di Avezzano è precipitato da un’altezza di diversi metri. L’ennesima prova che la frammentazione del mondo del lavoro crea storture che aumentano a dismisura il rischio di incidenti». Da qui la decisione: «Un primo segnale da parte della FIOM che proclama per il giorno 21 giugno 2018 2 ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli della LFoundry. Lo Sciopero avrà la seguente articolazione: Primo Turno e Giornalieri dalle 15.00 alle 17.00 del 21 giugno 2018, Secondo Turno dalle 20.00 alle 22.00 del 21 giugno 2018».