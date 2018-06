L’Aquila Calcio, Piccinini: “Chieste garanzie”

Parla il versante politico sulla trattativa in corso con Gianluca Ius: Alessandro Piccinini e Guido Liris sono i primi ad uscire dall’incontro nella sede dello Stadio “Gran Sasso d’Italia”. Una sola richiesta: garanzie, da parte di tutti.

“Sono state chieste garanzie di serietà, per noi e per i tifosi – ha affermato l’assessore allo Sport – vogliamo una società seria che riparta da questa categoria. Ora, accettando queste ulteriori richieste, si sono chiusi tra di loro per poter parlare di budget. La situazione è difficile, ma fino a due settimane fa non avremmo potuto immaginare nulla di simile: hanno portato collaboratori di alto livello, che come Bruno Conti rappresentano un elemento di garanzia”.

“In questi giorni è venuta fuori la notizia dei creditori – ha proseguito, anche riferendosi al post scritto ieri sul suo profilo facebook – ma è possibile anche che qualcuno possa aver malignato. Ho fatto delle verifiche tra alcuni di questi creditori e le cose che sono state dette non mi risultano. Vedremo come procederà anche questa situazione”.

Prosegue l’incontro, dunque, tra Gianluca Ius, Bruno Conti, Claudio Anellucci e Tiberio Gulluni. Presenti anche Fabrizio Rossi e Maurizio Ianni.