L’Aquila Calcio, Ius pronto per l’iscrizione

Finita la riunione, pronta l’iscrizione al campionato per L’Aquila Calcio. Conti: «Farò parte del progetto».

Buone notizie per lo sport aquilano: al termine della riunione tra Gianluca Ius, Bruno Conti e tutti coloro che faranno parte del progetto dell’Aquila Calcio, lo stesso Ius annuncia: «Stiamo provvedendo a depositare la domanda di iscrizione al campionato». Conti: «Farò assolutamente parte del progetto. Al lavoro da stasera per la rosa».

L’Aquila Calcio pronta all’iscrizione.

«Stiamo provvedendo a depositare la domanda di iscrizione al campionato» ha dichiarato Ius. «Le garanzie sono bilaterali: il problema non era questo, ma quello emerso nei giorni scorsi da parte dei creditori. Già dalla prossima settimana avremo notizie per squadra e allenatore: Conti ha iniziato a valutare la rosa».

Attualmente, dunque, in modo ufficioso, Bruno Conti consulente della nuova proprietà. Claudio Anellucci, invece, direttore generale. Una battuta anche da parte di Conti: «Farò assolutamente parte del progetto. La mia venuta in città è stata anche per valutare le strutture. L’Aquila è una piazza importante, abbiamo voglia di fare bene. Ci vuole un po’ di pazienza e tanto lavoro per cercare di organizzare questa squadra, ma è un lavoro che faccio volentieri. Ci metteremo all’opera da stasera. La Roma? Spero che in futuro ci sia una collaborazione».