L’Aquila Calcio, Ius e Conti a L’Aquila

Riunione in corso tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”. Conti non parla, Ius: “A grandi linee l’accordo c’è, il 28 cda. Siamo in ritardo, non per colpa nostra. Forme ricattatorie da parte dei creditori”.

Di Claudia Giannone

Tanta l’attesa per questa giornata tra le mura del “Gran Sasso d’Italia”: Gianluca Ius e Bruno Conti giungono nel capoluogo abruzzese per limare quelli che apparentemente sono gli ultimi dettagli di un accordo in realtà travagliato. Non rilascia dichiarazioni Bruno Conti, che afferma di voler attendere prima di parlare. Solo un’ottima impressione per quanto riguarda l’impianto de L’Aquila Calcio, illustrato dal vice sindaco Guido Liris e dall’assessore allo Sport Alessandro Piccinini. Parla, invece, ai microfoni della stampa Gianluca Ius.

“Speriamo che si possa concludere nei tempi più giusti. Siamo in ritardo, non per colpa nostra. I tempi non dipendono da noi, per noi la questione era già chiusa. Sono arrivate delle telefonate minatorie da parte dei creditori: una cosa è il dovuto e una cosa è il preteso. Queste forme ricattatorie sono uscite fuori quando si stava per formare l’accordo. Ci sono altri creditori che vogliono insinuarsi nell’istanza di fallimento per ingolfare la società”.

“A grandi linee l’accordo c’è – ha proseguito – le persone pensavano che scherzassimo, invece facciamo sul serio. Il 28 ci sarà un consiglio di amministrazione con i nomi della nuova proprietà. Della vecchia, ci sarà solo Gulluni come elemento di transizione, perché conosce tutta la realtà della vecchia società. I vecchi accompagneranno fino a un certo punto, ma per noi ci sono le possibilità di risanare la società”.

Si attendono aggiornamenti dalla riunione in corso nella sede dello Stadio.