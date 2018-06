Gran Sasso Summer Session, due giorni di sport

Gran Sasso Summer Session l’evento di inizio estate che animerà la location dei Prati di Tivo ai piedi del Gran Sasso.

Una due giorni di sport di montagna e attività outdoor rientrante nel calendario eventi di Abruzzo Open Day, progetto promosso dalla Regione Abruzzo e dalla DMC GranSasso Laga in partnership con l’associazione Gran Sasso Anno Zero.

Lo scopo dell’ Open day è quello di offrire oltre 100 attività dislocate in tutta la regione in modo da attrarre il turista alla scoperta del territorio declinando l’offerta a tutte le tipologie di turismo possibile e praticabile in Abruzzo.

Nel weekend del 23 e 24 giugno presso la località Prati di Tivo si svolgerà una due giorni di attività all’aperto che coinvolgerà una serie di associazioni che da anni operano nel settore montano.

Tra le attività proposte, sarà possibile effettuare escursioni in E-Bike, la bici con l’innovativo sistema di pedalata assistita che permette a tutti di cimentarsi in ciclo-escursioni in totale sicurezza e agilità.

Per gli amanti del trekking sarà possibile partecipare a escursioni guidate negli splendidi territori dei Prati e per gli appassionati dell’arrampicata saranno organizzate visite guidate e dimostrazioni nelle famose aree Boulder del Gran Sasso.

Per gli interessati al volo libero, dimostrazioni e manovre con il Parapendio saranno effettuate in entrambe le giornate.

Nel villaggio, situato su Piazzale Amorocchi, sarà allestita una struttura di arrampicata per tutti coloro che vorranno avere un approccio con l’arrampicata sportiva. Il divertimento sarà anche per i bambini che potranno salire in sella a una mountainbike affrontando un percorso a ostacoli studiato per loro e cimentandosi nella divertente gimcana. Sulla parete di arrampicata sarà inoltre organizzato un contest dedicato ai piccoli climber.

Grande attesa per Survival Race, il divertente percorso allestito all’interno del villaggio in cui tutti potranno divertirsi a superare gli ostacoli posizionati lungo tutto il tracciato.

Mostre, convegni, laboratori, musica live, stand ed espositori amplieranno l’offerta di questa manifestazione che darà il via alla ricca stagione di eventi estivi dei Prati di Tivo.

In evidenza sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “Girati intorno ai Prati di Tivo” di Alessandro De Ruvo e Massimo Di Taranto che rimarrà in esposizione nei mesi estivi.

Go Shuttle è inoltre il servizio navetta che, nella giornata di domenica, offrirà a tutti il trasferimento da Fonte Cerreto a Prati di Tivo con la possibilità di trasporto delle mountain bike.

Gran Sasso, montagna unica. Unica, per la spettacolarità dei territori, dei paesaggi e delle possibilità che offre. Unica, senza distinzioni di versanti.

Di seguito allegato il programma della manifestazione.

