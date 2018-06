CRONACA

Ex Reiss Romoli, nuovo colpo dei ladri

Come muore una struttura d'eccellenza. Abbiamo perso il conto dei furti, quelli denunciati sono più di una venti. I ladri ci dormono, ci mangiano oltre a distruggere ciò che è all'interno. Il sindaco Biondi nel suo programma di mandato aveva affermato di puntare sulla ex Reiss Romoli per farne un centro congressi ad alto livello o un centro di ricerca.